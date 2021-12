PS5 è così introvabile che perfino chi ha ricevuto l'invito di Sony combatte con scorte limitatissime

Come vi abbiamo riportato pochi minuti fa, Sony ha cominciato ad inviare una serie di inviti privati ad un gruppo selezionato di utenti che consentirà di poter acquistare una PlayStation 5.

Sfortunatamente sembra che anche con gli inviti le console siano già andate sold-out. Ciò significa che probabilmente le scorte dedicate agli utenti selezionati sono comunque risicate rispetto agli inviti spediti, perciò c'è chi, per adesso, è rimasto a bocca asciutta.

Un utente su ResetEra ha condiviso la sua esperienza: "Ho ricevuto un'e-mail ieri da Sony che diceva che ero stato invitato a un evento esclusivo per acquistare una console PS5 tra le 8 e le 10. Questa mattina ho aperto la pagina con un timer e quando sono arrivate alle 8 sono stato messo in coda. Alla fine sono entrato per acquistare la console alle 08:10 ed entrambe le versioni erano già esaurite".

Come per Xbox Series X/S, anche Sony ha dovuto diminuire la produzione di console in questo anno data la carenza di chip. E' probabile che nuove scorte arriveranno in questi giorni, dato che ci avviciniamo sempre di più al periodo natalizio, pertanto non resta che attendere nuovi eventuali inviti.

Fonte: ResetEra