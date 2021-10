PS5 e Sony criticate dai fan per la prova gratuita 'Game Trials'

Recentemente Sony ha introdotto su PlayStation 5, in alcuni paesi, una nuova feature denominata Game Trials: questa consente ai giocatori di provare determinati giochi per alcune ore, prima di decidere se acquistarli.

Attualmente la funzione è disponibile solo in alcune zone e solo per titoli specifici, come Death Stranding Director's Cut o Sackboy: Una nuova avventura. Erano molti gli utenti che speravano nel ritorno delle versioni demo dei giochi, tuttavia la modalità in cui questa novità è stata introdotta non è stata accolta positivamente.

Con l'opzione Game Trials, è possibile appunto provare uno dei giochi disponibili per 6 ore (Death Stranding) e 5 ore (Sackboy): tuttavia il timer scatta non nel momento in cui si inizia a giocare, ma nel momento in cui parte il download. Essendo necessario scaricare l'intero gioco per poterlo provare, per molti utenti che non possiedono una connessione performante questo si traduce in un bel problema, rendendo la feature quasi completamente inutile.

Al momento, Sony non ha dichiarato nulla al riguardo, ma la speranza è che si possa riconsiderare la modalità con cui questi Game Trials sono proposti, considerato che gli utenti a non possedere una fibra performante non sono pochi.

Fonte: comicboock