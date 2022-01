PS5 avrebbe ottenuto una nuova esclusiva AAA third-party

Secondo alcune voci, Sony si è assicurata un accordo esclusivo con una società esterna per un altro progetto AAA. Tuttavia, non è chiaro quale sia il progetto al centro di questo accordo, anche se lo scorso anno c'erano speculazioni su una particolare serie. Colin Moriarty, insider di PlayStation ed ex giornalista di IGN, afferma che il marketing di Sony prevede un aumento significativo della spesa quest'anno; ciò suggerisce che ci saranno alcune importanti rivelazioni e annunci oltre a tutto il marketing pianificato lungo il 2022.

Moriarty vuole anche far sapere che PlayStation si è assicurata un'altra importante esclusiva AAA third-party che deve ancora essere rivelata ufficialmente. Lui stesso non sa quale esclusiva AAA potrebbero aspettarsi i giocatori, tuttavia, ha indicato le voci più vecchie di una sorta di esclusività Sony per il nuovo gioco BioShock attualmente in sviluppo presso Cloud Chamber.

Da maggio 2021 si vocifera che il prossimo BioShock sia un progetto inizialmente giocabile esclusivamente sulle console PS5. La presunta informazione è stata rivelata in un episodio del podcast di Xbox Era all'epoca, ma non è stata ancora confermata ufficialmente.

Per adesso si tratta semplicemente di un rumor visto che l'insider non ha condiviso ulteriori dettagli su questa potenziale esclusiva PS5, pertanto non ci resta che attendere un'eventuale annuncio ufficiale nel corso del 2022.

Fonte: ComicBook