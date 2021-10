PS5: annunciata la data di un nuovo State of Play

La prossima trasmissione State of Play si svolgerà il 27 ottobre, lo ha annunciato in questi minuti Sony. Questo evento sarà incentrato su "annunci e aggiornamenti" per i giochi di terze parti su PS4 e PS5.

L'evento durerà circa 20 minuti e mostrerà "nuovi sguardi sui giochi precedentemente annunciati" e alcune "rivelazioni" dai partner dello studio Sony. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli su quali giochi potrebbero essere visualizzati durante l'evento.

L'evento State Of Play del 27 ottobre inizia alle ore 23:00 del 27 ottobre in Italia e sarà trasmesso in streaming su Twitch e YouTube. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

A new State of Play is heading your way next Wednesday, October 27 starting at 2:00pm PT / 10:00pm BST.



Full details and what to expect: https://t.co/EnDyyYGqBc pic.twitter.com/MeUjdW7wIa — PlayStation (@PlayStation) October 22, 2021

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta pertanto rimanete sintonizzati con noi.