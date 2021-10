PS5, Xbox Series X/S e GPU: c'è chi pensa che la carenza di chip possa non finire mai

All'inizio di quest'anno, sembrava che la carenza di chip potesse attenuarsi nel 2022. Ora, questa previsione sembra essere stata troppo ottimistica.

"Le carenze continueranno a tempo indeterminato", ha detto ad Ars Brandon Kulik di Deloitte. "Forse questo non significa 10 anni, ma di certo non stiamo parlando di trimestri. Parliamo di anni".

Come per molti problemi spinosi, le cause della carenza di chip sono una miriade e nessuna di queste ha una soluzione rapida.

Per prima cosa, le persone continuano ad acquistare nuovi telefoni, tablet e laptop e continuano a utilizzare servizi di rete come streaming video, videoconferenze e altro, il che aumenta l'utilizzo del data center. "La domanda continua a crescere in generale in quasi tutti i mercati", ha affermato Kulik.

Anche i produttori di componenti più ricchi del mondo sono sommersi da richieste e sono molto lontani dall'essere in grado di soddisfare la domanda.

Ovviamente, questo influenzerà anche la produzione di PS5, Xbox Series X/S e GPU che, come ormai saprete, sono diventati prodotti molto difficili da acquistare. In precedenza, già si era parlato di scorte limitate che continueranno anche nel prossimo anno, ma la previsione di Kulik è ancora più "negativa".

Per quanto riguarda il mercato console, forse Xbox potrà darci un barlume di speranza, visto che, probabilmente, aumenterà la produzione di Xbox Series X durante il periodo delle vacanze di Natale.

Fonte: Arstechnica.