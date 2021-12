PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch: qual è la console più ricercata su Google in tutto il mondo?

Con pochi giorni di tempo per lo shopping natalizio rimanenti, il sito di recensioni di giocattoli statunitense The Toy Zone ha analizzato i dati di ricerca globale di Google per vedere quali sono le console più ricercate sul motore di ricerca e qual è quella dominante.

Forse non sorprende che PlayStation sia la console più popolare nel maggior numero di paesi, sia in tutto il mondo che in Nord America. Sebbene la PS5 abbia appena festeggiato il suo primo anno, i problemi di fornitura significano un ritardo di popolarità rispetto alla console precedente. Per snocciolare qualche numero, PlayStation è il brand più ricercato in 112 paesi, con PS4 che è la numero uno in 71 paesi. Nonostante siano passati anni, PlayStation 3 domina ancora i mercati Africani e Asiatici.

Sul fronte Xbox, la famiglia di console che comprende Xbox One, Xbox One X e Xbox Series X/S è la più ricercata in 40 Paesi tra cui il Canada (con Xbox Series X/S). In ultima analisi, Nintendo Switch è la console ibrida più cercata in 18 paesi di tutto il mondo. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla mappa che mostra ogni ricerca per paese.

Tra i vari paesi, come possiamo notare dalla mappa troviamo anche l'Italia in cui la console più ricercata è proprio PlayStation 5. A proposito: sapete che da GameStop oggi arriverà un nuovo carico di PS5 Digital?