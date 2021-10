Razer Zephyr è la 'mascherina intelligente' che costa $ 100 ed è già sold-out

Sappiamo dall'E3 che Razer aveva intenzione di lavorare ad una propria mascherina, ma non c'erano molti dettagli su come si sarebbe chiamato il prodotto finale e nemmeno sul suo costo o sulle sue caratteristiche. Il concetto si è evoluto in Razer Zephyr, una mascherina da $ 100 progettata per essere più comoda da indossare a lungo termine con ventole di raffreddamento a due vie, trasparente in modo che le persone possano vedere la bocca di chi la indossa, che utilizza filtri sostituibili per evitare lo spreco di maschere usa e getta e che ha un sistema di illuminazione RGB.

Disponibile ora sul sito di Razer, Zephyr viene fornita con tre paia di filtri testati per durare circa tre giorni ciascuno per un'intera giornata di utilizzo; un pacchetto con 10 set di filtri di ricambio costerà $ 30. E' possibile acquistare anche un bundle con la maschera e 33 set di filtri, del valore di circa 3 mesi, per $ 150. Nonostante sia stata annunciata ieri durante l'evento Razer, la mascherina è già andata sold-out.

Zephyr soddisfa la definizione della FDA di un respiratore N95, con guarnizioni in silicone attorno ai bordi, e Razer afferma che è conforme ai mandati delle maschere negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Tuttavia si legge nella descrizione: "Razer Zephyr non è un dispositivo medico, un respiratore, una maschera chirurgica o un dispositivo di protezione individuale (DPI) e non è pensato per essere utilizzato in ambienti medici o clinici. Non è testato specificamente contro il COVID-19, ma offre le stesse funzionalità e una protezione adeguata grazie alla sua valutazione BFE del 99%".

Come abbiamo detto le quantità di mascherine prodotto sono già andate sold-out: sul sito c'è un pulsante che consente di notificare a chi ha intenzione di acquistare una mascherina quando queste torneranno disponibili.

Fonte: Engadget