Razer Zephyr, la mascherina intelligente è già vittima dei bagarini con prezzi oltre i $400

Pochi giorni fa all'evento Razer, la società ha annunciato Razer Zephyr, la mascherina intelligente che ha un costo di 100 dollari ed è già andata sold-out. Sfortunatamente questo accessorio è ora vittima dei bagarini, i quali rivendono la mascherina a prezzi gonfiati.

Facendo un rapido giro su eBay possiamo notare come Zephyr venga venduta a prezzi che superano i 400 dollari, arrivando persino a cifre vicine ai 500 dollari. Come per le console Xbox Series X/S e PS5 l'anno scorso, anche questa volta i bagarini ne hanno approfittato acquistando stock di Zephyr e rivendendoli sulla piattaforma di e-commerce.

Ricordiamo che Zephyr soddisfa la definizione della FDA di un respiratore N95, con guarnizioni in silicone attorno ai bordi, ma come recita la descrizione "non è un dispositivo medico, un respiratore, una maschera chirurgica o un dispositivo di protezione individuale (DPI) e non è pensato per essere utilizzato in ambienti medici o clinici. Non è testato specificamente contro il COVID-19, ma offre le stesse funzionalità e una protezione adeguata grazie alla sua valutazione BFE del 99%".

Un piccolo esempio degli annunci.

Attualmente le mascherine sul sito ufficiale sono andate sold-out, ma c'è un pulsante che notificherà quando queste torneranno ad essere disponibili. Agli utenti conviene quindi attendere un nuovo restock da Razer senza andare a spendere il quintuplo su eBay.

Fonte: IGN