Realtà virtuale da $5 miliardi di oggi a $51 miliardi nel 2030, il valore della VR nelle previsioni degli esperti

Mentre la realtà virtuale è destinata a vedere una crescita significativa nei prossimi 10 anni, la tecnologia non è ancora un "successo mainstream". Questo secondo la società di dati e analisi GlobalData, che stima che il mercato globale della realtà virtuale raggiungerà i 51 miliardi di dollari nel 2030.

La stima rileva l'importante ruolo della realtà virtuale nel futuro del lavoro e la sua parte nello sviluppo di piattaforme focalizzate sul metaverso aumenterà il suo fascino a lungo termine. Il metaverso è vagamente definito come un vasto mondo online in cui le persone interagiscono tramite avatar digitali. Aziende come Meta, hanno annunciato piani per sviluppare esperienze, servizi e hardware del metaverso.

A breve termine, GlobalData afferma che la realtà virtuale farà il salto a livello aziendale, a meno che qualcuno dal lato dei consumatori non scopra una "killer app". Una killer app è qualsiasi programma o software per computer così necessario o desiderabile da dimostrare il valore fondamentale di una tecnologia più ampia, come l'hardware del computer, una console per videogiochi, un software, un linguaggio di programmazione, una piattaforma software o un sistema operativo.

"Ci aspettiamo che le imprese diventino il mercato chiave per la realtà virtuale nei prossimi tre anni, superando il segmento dei consumatori", ha affermato GlobalData. "La realtà virtuale è già in uso nei settori della vendita al dettaglio, della difesa, delle compagnie aeree, del petrolio e del gas e della sanità, principalmente per scopi di formazione. Tuttavia, la pandemia di COVID-19 ha innescato un passaggio al lavoro a distanza che ha favorito l'adozione della realtà virtuale da parte delle imprese. non solo per la formazione, ma anche per la collaborazione, la visualizzazione dei dati e l'esperienza del cliente".

Fonte: GamesIndustry