Riot Games e la causa contro il sessismo: trovato l'accordo per $100 milioni

Riot Games, publisher di League of Legends, ha finalmente raggiunto un accordo per la class action contro la discriminazione di genere del 2018. La causa è stata intentata da due ex dipendenti di Riot, Melanie McCracken e Jess Negrón. Entrambi hanno accusato la compagnia di discriminazione di genere e molestie sessuali.

Il Washington Post ora riporta che Riot Games ha risolto la causa per discriminazione di genere con le agenzie statali e gli ex dipendenti. La società pagherà $80 milioni ai membri della class action, con qualsiasi dipendente o appaltatore identificato come donna qualificato per il pagamento. Tuttavia, questi dipendenti avrebbero dovuto aver lavorato presso l'azienda dal 2014 ad oggi.

Circa 2.300 dipendenti hanno diritto all'accordo di $80 milioni, mentre $ 20 milioni separati andranno a spese legali dei querelanti. Ciò aumenterà l'importo totale che Riot dovrà pagare per la causa a $100 milioni. Riot sarà monitorato da un individuo di terze parti, che supervisionerà i reclami delle risorse umane nell'azienda e il modo in cui vengono gestiti.

L'individuo deve essere approvato da Riot e dal California Department of Fair Employment and Housing (DFEH). L'obiettivo è quello di migliorare le pratiche dell'azienda. Il DFEH aveva già bloccato un accordo di $10 milioni nel 2019, sostenendo che le vittime avrebbero dovuto avere diritto fino a $400 milioni.

Fonte: Gamepur.