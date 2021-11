Rocket League Sideswipe è lo spin-off mobile e free-to-play disponibile da oggi

All'inizio di quest'anno lo sviluppatore Psyonix ha annunciato che Rocket League sarebbe arrivato sulle piattaforme mobile con il nome Rocket League Sideswipe. La più grande differenza in questa versione è che la vista 3D cambia in una prospettiva laterale 2D. Le auto sono controllate tramite un joystick virtuale sul lato sinistro dello schermo, mentre i pulsanti sulla destra vengono utilizzati per saltare e potenziare, l'ultimo dei quali funziona con la ricarica automatica.

I giocatori possono prendere parte a partite 1v1 o 2v2 che durano circa due minuti ciascuna: per giocare partite online è necessario un account Epic Games. C'è anche un sistema di classifiche e personalizzazione dell'auto, simile a quello offerto dalla versione non mobile. Le modalità di gioco includono lo standard "soccar" e lo stile basket "Hoops" e c'è persino il supporto per le partite offline.

Rocket League Sideswipe è ancora nella sua fase pre-season. Psyonix ha detto che rilascerà presto maggiori dettagli sulla prima stagione. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad un breve trailer gameplay.

Rocket League Sideswipe è free-to-play e al suo interno sono presenti microtransazioni.

