Sam & Max: Beyond Time and Space di Telltale torna in versione rimasterizzata e ha una data di uscita

Skunkape Games ha annunciato che rilascerà Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered su Xbox One, Nintendo Switch e PC a dicembre. In seguito al perfezionamento della prima stagione dello scorso anno, il team ha ora rivolto la propria attenzione alla seconda stagione delle precedenti avventure di Telltale del duo. Gli artisti di Skunkape hanno potenziato tutte le risorse grafiche del gioco per aggiornarle. Ci sono anche miglioramenti al motore come l'illuminazione dinamica e le ombre.

Il team di Skunkape ha persino modificato i modelli dei personaggi in base al feedback del creatore della serie Steve Purcell. Anche Skunkape Games è composto da ex membri dello staff di Telltale e sono tornati indietro nel gioco per migliorare le sequenze e persino coreografarne di nuove. Inoltre, anche l'audio è stato ri-registrato e anche tracce musicali nuove di zecca.

Ci sono anche molti miglioramenti generali. I giocatori possono ora tornare agli episodi precedenti per raccogliere eventuali decalcomanie che potrebbero aver perso. Naturalmente, ci sono anche i miglioramenti visti nel remaster dell'anno scorso, inclusi controlli migliori e funzionalità di accessibilità. Ciò include la possibilità di disattivare gli effetti di luce lampeggiante e saltare il minigioco di guida. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered arriverà su Xbox One, Nintendo Switch e PC l'8 dicembre.

Fonte: Eurogamer