Serious Sam: Siberian Mayhem annunciato con data di uscita e trailer super adrenalinico!

Il 25 gennaio, arriverà ─ un po' a sorpresa ─ Serious Sam: Siberian Mayhem, una nuova espansione stand-alone che arriverà esclusivamente su Steam. Timelock Studio e lo sviluppatore di Serious Sam 4, Croteam, hanno dunque unito le forze per una nuova avventura fuori di testa. Iniziato come mod molto sostanziosa, il progetto si è intensificato a tal punto da divenire un'espansione ufficiale. Come da descrizione:

"Fatti strada attraverso i vasti paesaggi russi in cinque nuove enormi missioni ambientate lungo le coste artiche, foreste desolate, villaggi abbandonati e un'agghiacciante città fantasma. Una nuova serie di pericolosi nemici e boss si unisce all'Orda, incluse alcune delle creature più avanzate e intimidatorie che la sacra serie FPS abbia mai visto. Blocca e carica nuove armi come la balestra sperimentale o salta su veicoli, dalle motoslitte agli imponenti mech".

Serious Sam: Siberian Mayhem è già in pre-order, ma per chi possiede una copia di Serious Sam 4 potrà anche usufruire di un forte sconto.