Shadow Tactics: Blades of the Shogun 'Aiko's Choice' ha una data di uscita: trailer e dettagli

Attraverso un comunicato stampa, il publisher Daedalic Entertainment e lo sviluppatore Mimimi Games sono entusiasti di annunciare finalmente la data di uscita di Aiko's Choice, l'attesissima espansione standalone per l'acclamato gioco tattico in tempo reale Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Il 6 dicembre 2021, in occasione del quinto anniversario dell'uscita del gioco originale, i giocatori saranno nuovamente inviati nell'antica capitale del Giappone, Edo. Lì accompagneranno l'esperta kunoichi Aiko e i suoi letali amici assassini per dare la caccia ai fantasmi del suo passato.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko´s Choice si concentra su uno dei protagonisti del gioco principale, l'esperta kunoichi Aiko. È una maestra del camuffamento e distrae i nemici travestita da geisha. Mentre Aiko è certa di essersi lasciata alle spalle la sua vecchia vita, il suo ex sensei, l'astuta spia Lady Chiyo, riappare dall'ombra per sfidarla. Insieme ai suoi amici, un gruppo di assassini mortali, si propone di dare la caccia ai fantasmi del suo passato.

L'espansione presenta tre missioni principali a tutti gli effetti, ambientate in ambienti nuovi di zecca e tre missioni più brevi. Come per il gioco principale, i giocatori prenderanno il controllo di una squadra di specialisti letali, muovendosi nell'ombra e uccidendo dozzine di nemici. Scegliete saggiamente il vostro approccio quando vi infiltrerete in accampamenti nascosti nella foresta o nelle vivaci città del periodo Edo. Posizionate trappole, avvelenate e distraete i vostri avversari o evitate del tutto il contatto con i nemici.

Come è già stato detto si tratta di un'espansione standalone pertanto non è necessaria una copia del gioco principale.