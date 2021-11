Silent Hill Restless Dreams è il fan movie ispirato a Silent Hill 2 da non perdere assolutamente

Silent Hill è una saga horror di sopravvivenza e uno dei preferiti dai fan è Silent Hill 2, che quest'anno ha celebrato il suo 20° anniversario. La sua storia, la presentazione di Pyramid Head - in seguito sfruttato come icona della serie - e il terrore del gioco hanno segnato un'intera generazione che ancora ricorda l'avventura di James Sunderland in questa cittadina ricca di mistero. Superkede ha condiviso un fan movie di 30 minuti chiamato Silent Hill Restless Dreams che è ispirato a tale gioco.

La produzione è diretta da Colten Dietz e comprende Vic Mignogna, Mercedes Peterson e Julie Anne Prescott. La sua descrizione non lascia spazio a dubbi sulla base della storia: "Un uomo inquieto si dirige a Silent Hill, la città infestata dai mostri, per cercare la moglie defunta e cercare di chiarire cosa sia successo nel suo passato".

Nell'acclamato Silent Hill 2 James riceve una lettera dalla sua defunta moglie Mary, che lo invita a visitare la località turistica di Silent Hill. Il posto non è esattamente quello che si aspetta e lì incontrerà anche Maria, una donna dall'aspetto sorprendentemente simile a Mary. In questa città da incubo i giocatori devono combattere i mostri e affrontare una dura verità. Qui di seguito potete dare uno sguardo al film.

Per quanto riguarda le novità da Konami, ultimamente le indiscrezioni dicono che l'azienda stia cercando di trasferire le licenze di Silent Hill, Metal Gear Solid e Castlevania a vari team.

Fonte: DSOG