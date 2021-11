Song of Nunu: A League of Legends Story è sviluppato dal team dietro RiME

Riot Games ha annunciato Song of Nunu: A League of Legends Story, uno dei prossimi titoli dell'iniziativa Riot Forge in uscita a breve. In uscita nei negozi il prossimo anno, il gioco avrà come protagonisti i personaggi di League of Legends. Il gioco viene sviluppato da Tequila Works, lo stesso studio responsabile di RiME.

In Song of Nunu, i giocatori controllano i campioni Nunu e Willump in un'avventura per giocatore singolo nel "mondo idilliaco ma infido di Freljord". I due sono alla ricerca della madre di Nunu mentre scoprono "i segreti, i miti e le leggende nascoste nelle profondità della tundra gelida".

Il gioco è la nuova aggiunta al catalogo di Riot Forge, insieme al recente Hextech Mayhem con protagonista Ziggs. Altri giochi dell'etichetta del titolo ispirato a Riot sono il gioco di ruolo a turni per giocatore singolo Ruined King , che è anche disponibile per l'acquisto ora, e Conv/rgence , un platform 2D e un gioco d'azione per giocatore singolo che arriverà nei negozi il prossimo anno.

Song of Nunu non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sarà disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2022.

Fonte: Videogamer