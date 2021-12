Sonic Frontiers, scoperto il sito ufficiale: annuncio imminente?

Non è un segreto che SEGA abbia un nuovo gioco di Sonic the Hedgehog in lavorazione. Annunciato durante lo streaming del 30° anniversario del franchise, il capo del Sonic Team Takashi Iizuka spera che "getti le basi per i seguenti titoli futuri di Sonic" proprio come ha fatto Sonic Adventure.

A seguito del marchio di Sonic Frontiers, è stato scoperto un dominio del sito Web per lo stesso nome, motivo in più per credere che probabilmente ne sapremo di più prossimamente.

Il dominio per adesso riporta solo al messaggio "403 Forbidden" e chiaramente non è ancora attivo. Tuttavia, i tempi potrebbero indicare un annuncio imminente. I The Game Awards 2021 si terranno il 9 dicembre, quindi potrebbe essere un momento ottimo per SEGA di far vedere qualcosa di più a riguardo. Sappiamo che ai The Game Awards ci saranno annunci di giochi in arrivo nei prossimi due anni e Sonic potrebbe essere tra questi.

Il prossimo titolo di Sonic the Hedgehog è in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch e PC. L'uscita è attualmente prevista per il 2022.

Fonte: GamesRadar