Sony perde $20 miliardi in borsa. Xbox che compra Activision Blizzard colpisce duramente PlayStation

Solo questa mattina parlavamo delle conseguenze che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft avrà sull'intera industria dei videogiochi e i primi segnali arrivano dall'andamento in borsa della rivale più diretta e agguerrita di Xbox, quella forza che finora ha sotto tanti aspetti dimostrato la propria supremazia (Nintendo permettendo) tra i produttori console: Sony.

Secondo quanto segnalato da The Financial Times e Bloomberg, le azioni di Sony hanno subito un calo del 13% con il mercato azionario di Tokyo che ha reagito immediatamente alla mossa di Satya Nadella, Phil Spencer e Bobby Kotick.

Il calo del prezzo delle azioni è il più importante dal lontano 2008, quando Sony fu costretta a ritirare circa 100.000 laptop a causa di batterie difettose a rischio "incendio". Secondo le stime questo calo avrebbe causato la perdita di circa $20 miliardi di valore di mercato complessivo.

Ovviamente un calo importante nella rivale più diretta di Xbox era prevedibile e sicuramente la situazione si assesterà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Fatto sta che i vertici di Sony e di PlayStation potrebbero decidere di reagire in qualche modo a questa mossa di Microsoft per contenere l'emorragia, magari attraverso una acquisizione importante come quella di Konami e Kojima volta da alcuni fan.

Certo è che il matrimonio (che avverrà in tutto e per tutto intorno al 2023) tra Microsoft e Activision Blizzard ha già lasciato il segno anche in Sony con quello che è stato un crollo sul mercato azionario con la perdita totale, al momento, di 20 miliardi di dollari per quanto riguarda le azioni in borsa.

Fonte: Eurogamer.net