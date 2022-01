Psygnosis il ritorno? Sony rinnova marchio e logo dell'iconico studio

Sony ha registrato nuovamente il nome e il logo di Psygnosis, lo studio responsabile di Wipeout e Lemmings che è stato ribattezzato oltre due decenni fa come SCE Studio Liverpool e che ha chiuso dieci anni fa. Anche se i fan sperano in un ritorno, questa manovra indica che si tratta più di un processo comune in modo che altre aziende non possano utilizzare il marchio.

L'analista dell'industria dei videogiochi Roberto Serrano ha notato che Sony ha rinnovato il marchio il 1° dicembre 2021 negli Stati Uniti, dove registrazioni di questo tipo hanno una durata di dieci anni.

Il 7 luglio 2011 Sony ha presentato un modulo di rinnovo del marchio anche se lo studio aveva già cambiato nome. La scorsa estate, il 7 luglio 2021, Sony ha inviato un altro modulo di rinnovo, che, come dicevamo, è stato approvato il 1° dicembre. Pertanto, il marchio e il logo Psygnosis saranno di proprietà di Sony fino al 2031.

Lo studio britannico è stato fondato nel 1984 e presto è diventato uno dei grandi nomi del settore con produzioni come Lemmings e Shadow of the Beast. Sony acquisì l'azienda nove anni dopo e da lì nacquero saghe come Wipeout, Destruction Derby e Formula 1 per PlayStation.

