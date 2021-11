Squid Game di Netflix ha trasformato la vita di una piccola streamer di Twitch in un incubo

Squid Game di Netflix è uno show molto popolare da quando è stato lanciato sul servizio di streaming il 17 settembre. Sfortunatamente per la streamer di Twitch Lydia "SquidGame" Ellery, il nome utente e il marchio che ha creato negli ultimi dieci anni sono in pericolo a causa di un'associazione percepita con lo show. Ora le sta costando il lavoro.

In un report della BBC, Ellery ha detto che dato che il suo nome online - "SquidGame" su Instagram, Twitch e YouTube; "SquidGaming" su Twitter- è lo stesso nome dello show di Netflix, è stata "inondata" di messaggi di odio. Le persone hanno anche provato a hackerare i suoi account a causa di questa associazione, tutto per un handle che ha scelto.

"Ho iniziato a ricevere messaggi offensivi dalle persone", ha detto Ellery alla BBC. "La gente si arrabbiava con me perché erano grandi fan... e pensavano che avessi preso l'account dallo show. Ho dovuto disattivare le notifiche sul mio Instagram. Il mio telefono è stato inondato di messaggi".

Looks like I might have to change my handle after all. I've lost 2 amazing presenting opportunities because people don't want to hire me with my "squid game" handle. This is really getting me down now. — Lydia (@SquidGaming) November 2, 2021

Come risultato di questa percepita associazione con lo show, Ellery ha twittato all'inizio di questa settimana che non solo sta considerando di cambiare il suo nome, ma sta anche perdendo opportunità di lavoro perché le persone non vogliono assumerla ora.

Un esempio di molestie che Ellery ha ricevuto è arrivato verso la fine di ottobre, quando ha twittato uno screenshot di un messaggio diretto. Nella foto, alcuni utenti l'hanno definita un "hack" per non essere il vero account di Squid Game prima di farle subito un complimento sessualmente dispregiativo. Vale la pena notare che, secondo la BBC, Squid Game non ha account dedicati ed è invece promosso attraverso i canali di Netflix. Anche il suo Instagram è stato bannato a causa delle segnalazioni di "lei che impersonava lo show", anche se è stato ripristinato all'inizio di ottobre.

Mentre Squid Game è una serie recente uscita poco più di un mese fa, SquidGame/SquidGaming è in circolazione almeno dal 2010. Ellery ha costruito il suo marchio su questo nome, raccogliendo quasi 45.000 follower su Twitch e unendosi alla società di intrattenimento con sede a Bristol Lo Yogscast nel 2018.

Fonte: Kotaku.