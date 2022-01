Starfield, Elden Ring e non solo: i team di Xbox svelano i loro giochi più attesi del 2022

Sulle pagine di Xbox.com è comparso un post in cui i vari membri dei team Xbox hanno svelato i loro titoli più attesi di questo 2022.

"Il nuovo anno è finalmente arrivato, quindi è tempo di finire gli arretrati del 2021 in attesa dei giochi in uscita nel 2022" si legge nel post. "Qui al Team Xbox, non vediamo l'ora di vedere ciò che è appena oltre l'orizzonte, quindi abbiamo riflettuto sui nostri titoli più attesi in uscita nel 2022. Abbiamo deciso di sondare vari membri del team".

Nella lista ci sono giochi molto attesi anche dai fan, come Starfield, Elden Ring, Dying Light 2, A Plague Tale: Requiem, Destiny 2: The Witch Queen, Rainbow Six Extraction, Gotham Knights, Atomic Heart, Marvel's Midnight Suns, Tunic, Slime Rancher 2, Redfall, Somerville, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl e Saints Row.

Ad esempio, Bonnie Ross, Head of 343 Industries, è in attesa di Starfield: "ci sono così tanti fantastici giochi in uscita quest'anno, ma se dovessi scegliere il gioco di cui sono più entusiasta, dovrebbe essere Starfield. Amo i mondi e le esperienze che Todd Howard e il team di Bethesda Game Studios hanno creato nel corso dei decenni, poiché The Elder Scrolls e Fallout sono due dei miei franchise preferiti di tutti i tempi".

Seth Schiesel, Director of Executive Communications di Xbox, sta aspettando Dying Light 2: "non mentirò: di solito non sono un grande fan degli horror survival open world. Ma 500 ore di gioco suonano alla grande, quindi per il 2022 non vedo l'ora di mettere le mani sul vasto gioco di Techland".

Brian Fargo, Studio Head di inXile entertainment è in attesa di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, recentemente rinviato: "ho sempre un debole per le avventure post-apocalittiche e S.T.A.L.K.E.R. 2 è perfetto per ciò che piace a me. Ha tutto: immagini lunatiche, un mondo inquietante e personaggi con personalità".

E voi quale gioco state aspettando in questo 2022?

Fonte: Xbox.