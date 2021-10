PlayStation presa in giro da KFC Gaming e lo State of Play diventa un meme

Ieri sera PlayStation ha trasmesso l'evento State of Play focalizzato su giochi third party che, a quanto pare, non ha convinto per niente i fan.

Poco fa vi abbiamo riportato le varie critiche arrivate dalla community e i tanti dislike presenti sul video recap comparso sul canale YouTube di PlayStation.

Su Twitter, i giocatori delusi si sono scatenati con meme e lamentele nei confronti di Sony e, ora, è arrivata un'altra presa in giro da KFC Gaming.

Quella che possiamo definire come la "divisione gaming" della catena di fast food ha pubblicato un tweet che, probabilmente, riassume il pensiero di molti sullo State of Play:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Forse PlayStation avrebbe potuto "osare" di più, dato che titoli come Little Devil Inside, First Class Trouble e The King of Fighters XV non hanno soddisfatto i fan.

Critiche a parte, di recente abbiamo appreso che il Q2 2021 di PlayStation è stato il miglior Q2 nella storia dei videogiochi.

Fonte: Twitter.