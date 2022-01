Steam Deck ha già diversi giochi compatibili al 100% tra Sekiro, Death Stranding, Portal 2 e non solo

Steam Deck, il nuovo sistema portatile di Valve, sarà disponibile per gli utenti a partire dal prossimo febbraio. Sebbene nelle ultime settimane abbiamo ricevuto informazioni più interessanti su questo nuovo dispositivo come la durata della batteria se giochiamo ai titoli più esigenti sul mercato o che più dell'80% dei giochi Steam più popolari sono già compatibili, ora viene condiviso anche l'elenco dei primi giochi verificati di Steam Deck. Questo elenco include titoli potenti come Dark Souls III, Death Stranding, Sekiro: Shadows Die Twice o Portal 2, tra gli altri.

L'elenco è stato pubblicato da SteamDB e conferma che un totale di 38 giochi Steam sono ora elencati come Steam Deck Verified, mentre altri 24 giochi sono stati classificati come giocabili e altri 5 non sono compatibili con il nuovo sistema. Ecco qui di seguito la lista.

Portal 2

The Binding of Isaac: Rebirth

Celeste

Hollow Knight

Dishonored

Risk of Rain 2

Cuphead

Castle Crashers

Psychonauts 2

Webbed

Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

Noita

DARK SOULS III

Gunfire Reborn

Mark of the Ninja: Remastered

Tetris Effect: Connected

Total War: WARHAMMER II

Death's Door

Manifold Garden

Into the Breach

First batch of Steam Deck games compatibility was pushed.



Verified: 38

Playable: 24

Unsupported: 5



This info is available in our instant search under Platforms:https://t.co/ca4J06JJwH — SteamDB (@SteamDB) January 20, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

DEATH STRANDING

The Messenger

APE OUT

Record of Lodoss War-Deedlit in Wonder Labyrinth

Mad Max

FINAL FANTASY

Guacamelee! 2

Rogue Legacy 2

Super Mega Baseball 3

DARK SOULS II: Scholar of the First Sin

Circuit Superstars

SCARLET NEXUS

Remnant: From the Ashes

Sable

Aliens: Fireteam Elite

HOT WHEELS UNLEASHED

Tunche

RAD

Fonte: Wccftech