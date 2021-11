SteamWorld Headhunter è un action adventure co-op in terza persona che ha un primo affascinante trailer

Image & Form sta tornando al suo acclamato universo di SteamWorld con SteamWorld Headhunter, una nuovissima avventura cooperativa che vede la serie passare per la prima volta in 3D. Lo sviluppatore ha anche annunciato una data di uscita per la sua cupa avventura sci-fi The Gunk, che arriverà su Xbox One, Xbox One Series X/S e PC il 16 dicembre.

SteamWorld Headhunter, è il sesto capitolo della celebre serie SteamWorld di Image & Form - dopo SteamWorld Tower Defense, SteamWorld Dig, SteamWorld Heist, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest - e ancora una volta cerca di offrire un radicale cambiamento per la serie.

I dettagli sono piuttosto scarsi in questo momento (non c'è nemmeno menzione delle piattaforme), ma la descrizione di Image & Form di Headhunter come "un'avventura d'azione cooperativa in terza persona stilizzata e colorata", è certamente un notevole allontanamento dai giochi precedenti della serie.

Qui sotto, potete vedere il trailer di annuncio di SteamWorld Headhunter.

Coloro che non hanno ancora sperimentato il meraviglioso catalogo di Image & Form possono attualmente acquistare alcuni dei migliori titoli dello sviluppatore con sconti tra il 50% e l'80% su Steam. C'è anche un bundle SteamWorld in offerta che include Dig, Dig 2, Heist e Quest, insieme a varie colonne sonore e DLC.

Fonte: Eurogamer.net.