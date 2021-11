Street Fighter V ha un nuovo video gameplay su Luke, 'il futuro della serie'

Capcom ha condiviso tramite il proprio canale YouTube un nuovo sguardo sul gameplay di Luke, l'ultimo personaggio ad essere incorporato in Street Fighter V e che apparirà nel futuro Street Fighter VI di cui sapremo di più dal prossimo anno. Questa non è la prima volta che vediamo Luke in azione, sebbene il nuovo gameplay si concentri sulle abilità uniche che questo combattente offre come la velocità dei suoi colpi e la forza eccessiva.

Tra gli altri aspetti, sembra che Luke abbia incantato i fan con il carisma che riesce a sprigionare in pochi secondi della sua presentazione. L'atteggiamento audace e arrogante di Luke si riflette nel suo stile di combattimento, molto più veloce e con colpi molto potenti. Lo stile di combattimento di Luke è molto offensivo e ha diverse abilità per trarne vantaggio: la V-Skill I permette di sferrare un potente pugno caricato contro il combattente nemico e la V-Skill II offre un potente colpo che permette di spezzare la parata dell'avversario.

Luke sarà accompagnato da diversi outfit per personalizzare il suo aspetto: ce ne sono un totale di tre. I giocatori avranno a disposizione l'outfit standard della storia, una tuta da combattimento con bretelle e catene e il set con tuta da ginnastica.

Capcom ricorda inoltre che il personaggio è incluso sia nel Premium Pass che nel Character Pass ed è disponibile proprio oggi.

Fonte: Eurogamer