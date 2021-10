Suikoden, anche l'ultimo gioco PSP ora ha la traduzione in inglese

Genso Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki è un gioco per PlayStation Portable arrivato nel 2012 ed ora, grazie ad un gruppo di fan, anche questo titolo può essere giocato totalmente in inglese.

Il progetto è una collaborazione tra traduttori tedeschi Twisted Phoenix Game Translation, la guida wiki non ufficiale di Suikoden Gensopedia e un gruppo di fan noto come Suikoden Revival Movement. Chiamato in inglese Suikoden: Woven Web of the Centuries, il gioco ora contiene circa 25.000 linee di dialogo per un totale di 220.000 parole.

Suikoden ha debuttato su PlayStation nel 1995 implementando la possibilità di scegliere tra diversi personaggi per creare il proprio party. Sebbene diversi giochi della serie abbiano ricevuto una localizzazione in inglese, alcuni hanno chiesto l'intervento dei fan per superare questa barriera linguistica che grazie a traduzioni fan made hanno potuto far scoprire queste serie a diversi giocatori. Per sapere tutte le informazioni su Suikoden: Woven Web of the Centuries, potete visitare il sito web ufficiale.

Ora sappiamo che è in via di sviluppo Eiyuden Chronicle, il successore spirituale di Suikoden: diretto dal creatore di Suikoden Yoshitaka Murayama, il progetto ha raccolto oltre 4 milioni di dollari in donazioni. Il gioco dovrebbe arrivare nel 2023 su tutte le piattaforme principali.

Fonte: Kotaku