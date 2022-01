Metroid Prime 1 Remaster e un nuovo Fire Emblem su Switch nel 2022 in un rumor che fa sognare

Le voci su una versione rimasterizzata di Metroid Prime su Nintendo Switch circolano ormai da anni e l'ultimo rumor suggerisce che il gioco potrebbe finalmente essere pubblicato entro la fine dell'anno. Lo YouTuber Nate the Hate afferma che la versione rimasterizzata uscirà verso la fine del 2022, per celebrare il 20° anniversario di Metroid Prime.

Metroid Prime è stato lanciato per la prima volta su GameCube il 18 novembre 2002 e sembra certamente plausibile che una versione rivisitata possa arrivare su Switch nello stesso periodo dell'anno. Non solo, ma l'insider parla dell'arrivo di un nuovo capitolo di Fire Emblem sempre quest'anno, sviluppato dal team di Fire Emblem Three Houses.

Secondo quanto riportato da Nate the Hate, questo nuovo gioco avrebbe grafica migliorata ed anche le meccaniche di gioco potrebbero subire un restyling. Non solo ma nel 2023 sarebbe previsto inoltre un remake di Fire Emblem: Genealogy of the Holy War.

Detto questo, ribadiamo che quanto riportato non è ancora ufficiale, quindi la notizia deve essere presa come semplice rumor. Non ci resta che attendere Nintendo con un annuncio.

Fonte: Reddit