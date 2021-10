Switch OLED vs PS Vita: nella recensione di Digital Foundry questo e molto altro

Nintendo sta per lanciare un nuovo modello di Switch dotato di display OLED e Digital Foundry ha deciso di analizzare subito la "nuova console".

Più nello specifico, nella video analisi di DF, John Linneman ha fatto un interessante confronto PlayStation Vita.

Parlando della tecnologia OLED presente nel nuovo Switch, Linneman ha detto: "prima di Switch, Sony ha lanciato la PS Vita originale che utilizzava una tecnologia simile. Tuttavia, questa è la tecnologia OLED più vecchia - ben considerata per l'epoca, ma non così impressionante come i display di oggi, in particolare in termini di luminosità".

"A differenza dei moderni pannelli OLED, anche il display Vita non può visualizzare il nero assoluto; c'è un bagliore molto leggero quando si visualizza il nero come un televisore al plasma di fascia alta. Quindi, lo Switch OLED offre un miglioramento significativo rispetto a Vita in questo senso".

L'esperto ha aggiunto su Twitter: "il video presenta un confronto con l'unità OLED di PS Vita e ho scoperto che si tratta di un balzo in avanti piuttosto significativo, come ci si aspetterebbe. Amo ancora quel sistema, però".

The video features a comparison with the PS Vita OLED unit and I found that it is a pretty significant leap forward, as you'd expect. I still love that system, though. https://t.co/5LRIn5znEo pic.twitter.com/cxm0smVXrS — John Linneman (@dark1x) October 6, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Nintendo Switch OLED sarà disponibile da domani, 8 ottobre.

Fonte: Twitter - Digital Foundry.