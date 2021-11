Nintendo Switch sta vendendo più di PS2, PS4 e Wii ed è impressionante

Nintendo Switch è un console popolarissima e, questo, molto probabilmente già lo sapevate. Gli ultimi dati di vendita ci parlano di quasi 93 milioni di console piazzate, anche se la grande N sta rivendendo le sue previsioni annuali di vendita.

Ora, il noto analista Daniel Ahmad ha pubblicato dei tweet in cui svela nel dettaglio le vendite dei diversi modelli di Switch.

Stando a quanto condiviso, il modello originale di Switch ha venduto 76,34 milioni console, mentre Switch Lite ha piazzato 16,53 milioni di unità.

L'analista afferma anche che queste sono prestazioni hardware più basse su base annua in questo trimestre a causa della carenza di componenti. Tuttavia, Ahmad si aspetta un trimestre enorme con Switch OLED.

Chart below looks at Switch sell in compared to other consoles when launch aligned.



- On track to surpass Wii (101.63m) and PS1 (102.49m) by end of the year.



- Selling faster than Wii, PS4 and PS2, when launch aligned.



- It will continue to remain behind the DS in near term. pic.twitter.com/NYvVkoCWWg — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 4, 2021

In un altro tweet l'analista scrive: "il grafico seguente mostra le vendite di Switch rispetto ad altre console con il lancio allineato. E' sulla buona strada per superare Wii (101,63 m) e PS1 (102,49 m) entro la fine dell'anno. Sta vendendo più di Wii, PS4 e PS2, con il lancio allineato. Continuerà a rimanere dietro il DS a breve termine".

Di recente, la società ha anche aggiornato la sua lista dei giochi più venduti di Switch. Mario Kart 8 Deluxe (38,74 milioni), Animal Crossing: New Horizons (34,85 milioni), Super Smash Bros. Ultimate (25,71 milioni), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (24,13 milioni), Pokémon Spada e Pokémon Scudo (22,64 milioni), Super Mario Odyssey (21,95 milioni), Super Mario Party (16,48 milioni), Pokémon: Let's Go Pikachu ed Eevee (13,83 milioni), Splatoon 2 (12,68 milioni) e Ring Fit Adventure (12,21 milioni).

