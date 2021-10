The Batman e il suo trailer al DC FanDome 2021 conquistano Hideo Kojima

In occasione dell'evento DC FanDome 2021 è stato pubblicato il nuovo trailer di The Batman e, a quanto pare, il video ha entusiasmato anche Hideo Kojima.

Il famoso sviluppatore, ha voluto spendere qualche parola sul nuovo trailer attraverso il suo account Twitter.

"Ho appena visto l'ultimo trailer della versione di Matt Reeves di "The Batman!" Amo la resa visiva, i toni di colore! Il simbolo del pipistrello, Batman, la Bat-mobile".

"Il casting è eccellente, incluso Robert Pattinson, che assomiglia di più al Joker!"

The casting sense is excellent, including Robert Pattinson, who looks more like the Joker! — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 17, 2021

Come molti di voi sapranno, Hideo Kojima è un grande amante del cinema e questo lo possiamo rivedere anche all'interno dei suoi videogiochi. Probabilmente, molti non saranno sorpresi del fatto che lo sviluppatore abbia voluto commentare il recente trailer.

