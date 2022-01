The Elder Scrolls Online presenterà un mondo completamente nuovo nel 2022 e un trailer annuncia un grande evento

Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer per The Elder Scrolls Online. Il video anticipa un nuovo evento per il gioco e la sua ambientazione. Il trailer inizia mostrando una tavolo di guerra dove sono presenti alcune navi, passando poi a quelle reali.

Queste navi si dirigono verso un'isola nel bel mezzo di una tempesta, ma in seguito l'inquadratura ritorna nella stanza della guerra. Vediamo un cavaliere che abbatte tutte le navi e lui che cammina verso il balcone, pronto ad affrontare le persone che salpano. Zenimax promette un 'mondo mai visto finora' con nuove zone da esplorare e tantissime attività che dovranno portare a termine i giocatori.

The Elder Scrolls Online è un MMO ambientato nella serie Elder Scrolls. Nel gioco, potete creare il vostro personaggio da sei diverse razze e dieci classi. Si svolge nel continente di Tamriel ed è ambientato un millennio prima degli eventi di The Elder Scrolls V: Skyrim, dove c'è sia una lotta per il destino del mondo, sia una lotta per il potere su Tamriel.

Per sapere tutte le novità che arriveranno in The Elder Scrolls non dovremo aspettare molto: è infatti programmato un reveal globale il 27 gennaio alle ore 21:00 sul canale ufficiale di Twitch.

Fonte: Videogamer