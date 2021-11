The Game Awards 2021 mostreranno 'tra i 40 e i 50 giochi, tante world premiere e titoli davvero next-gen'

Geoff Keighley, presentatore dei The Game Awards, ha annunciato che l'evento di quest'anno avrà un elenco di nuovi giochi molto più lungo rispetto agli anni precedenti.

In un'intervista esclusiva con l'ex Kotaku e co-fondatore di Polygon Brian Crecente, Keighley ha affermato che si aspetta che lo show presenterà da 40 a 50 giochi in "un modo o nell'altro", compresi i giochi che dovrebbero essere pubblicati tra il 2022 e il 2023.

Keighley ha notato che il massiccio afflusso di nuovi giochi nella lineup potrebbe essere legato alla pandemia, perché la maggior parte dei giochi, se non tutti, sono stati rinviati a causa di modifiche ai programmi di produzione. Ciò è ulteriormente aggravato dalla cancellazione di convention di videogiochi e altri eventi in cui i giochi possono sperimentare un certo livello di esposizione. "È sicuramente un anno molto impegnativo in termini di numero di titoli che ci vengono proposti", ha detto. "Siamo fortunati che praticamente ogni sviluppatore e publisher voglia avere un certo grado di contenuto nello show".

Per quanto riguarda la pandemia, Keighley ha affermato che poiché i The Game Awards 2021 torneranno a un evento di persona, coloro che parteciperanno dovranno indossare mascherine, farsi vaccinare e le presenze dal vivo saranno dimezzate per garantire la sicurezza del pubblico.

Con gli spettatori che sono passati da 45 milioni a 83 milioni l'anno scorso, Keighley ha affermato che gli organizzatori dello show stanno già sperimentando l'aspetto metaverso dell'esperienza. Gli spettatori potranno guardare i TGA su visori VR di Oculus e su PSVR e in mondi virtuali come Fortnite Creative e Core.

I The Game Awards si terranno al Microsoft Theatre di Los Angeles il 9 dicembre alle ore 02:00 italiane.

