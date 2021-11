The Game Awards 2021 potrebbero rivelare il nuovo gioco di Ken Levine e Ghost Story Games

Ghost Story Games di Ken Levine potrebbe finalmente rivelare il suo nuovo titolo ai The Game Awards 2021, stando a un leaker.

Ghost Story Games, precedentemente noto come Irrational Games, ha un nuovo progetto non annunciato in lavorazione, guidato dal writer di Bioshock Ken Levine.

Questo progetto è attualmente avvolto nel mistero poiché Levine non ne parla molto, ma sappiamo che il gioco mira a essere qualcosa di unico. Levine lo ha descritto come un gioco basato sulla storia che i giocatori possono completare più volte per un'esperienza completamente diversa. La componente narrativa, come forse saprete, è fondamentale per Levine e ne abbiamo parlato in un nostro articolo.

Inoltre, Levine ha dichiarato che il titolo in arrivo sarà più impegnativo dei giochi Bioshock.

Poiché il gioco è sviluppato da uno studio piuttosto piccolo (29 dipendenti secondo la pagina LinkedIn), ci si aspetta che questo sia un titolo breve, in cui la rigiocabilità sarà la caratteristica chiave, il che, ovviamente, non è una cosa negativa.

Secondo il leaker Ralph, Ghost Story Games potrebbe finalmente rivelare il suo nuovo titolo al prossimo show The Game Awards 2021, previsto per il 9 dicembre 2021.

Il leaker ha pubblicato una copertina di Bioshock con un tweet, chiarendo che sta suggerendo qualcosa di relativo a Ghost Story Games per i The Game Awards 2021. "Ken Levine e il suo nuovo studio, Ghost Story Games - mi aspetto che rivelino qualcosa ai TGA", ha twittato il leaker.

Non resta che attendere i TGA 2021 per scoprire se sarà rivelato il nuovo titolo di Ken Levine e Ghost Story Games.

Fonte: Altchar.