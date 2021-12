The Gunk, ecco i primi 15 minuti di gameplay del gioco in arrivo su Xbox Game Pass

Negli ultimi anni, abbiamo visto diversi trailer e alcuni gameplay del tanto atteso The Gunk, e lo scorso novembre lo studio ha finalmente confermato la sua data di uscita per il 16 dicembre di quest'anno. Oltre a questo, sappiamo che il gioco sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.

The Gunk è un titolo di azione-avventura sviluppato dallo studio Image & Form Games e pubblicato da Thunderful Publishing in collaborazione con Microsoft. Anche se è vero che avevamo visto un po' di gameplay, un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di IGN ci mostra i primi 15 minuti di gioco. Il video ci consente di dare uno sguardo a cosa aspettarci in termini di stile artistico, interfaccia utente e gameplay iniziale, che prevede l'esecuzione di molte scansioni e un po' di platform.

Protagonista di The Gunk è Rani, una delle due grintose esploratrici spaziali che, in cerca di opportunità di guadagno, hanno la fortuna di imbattersi in un pianeta incontaminato e brulicante di vita, nonché di risorse preziose. Tuttavia, mentre scoprono gli arcani segreti di una civiltà ormai estinta, devono fare i conti con la maledizione del gunk, un parassita tossico, e il tutto mentre vengono risucchiate da una spirale di sfiducia sempre più intensa.

Come abbiamo detto, The Gunk sarà disponibile dal 16 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, oltre che su Xbox Game Pass.