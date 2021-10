The Last of Us di HBO in un breve video mostra Pedro Pascal, Bella Ramsey e Anna Torv sul set

La serie HBO di The Last of Us ha ricevuto un breve video sul set che mostra Pedro Pascal, Bella Ramsey e Anna Torv in azione.

La clip mostra loro tre che camminano attraverso una zona abbandonata della città con i costumi di scena e, da quanto possiamo vedere, la serie sta riproponendo perfettamente l'aspetto e l'atmosfera di The Last of Us.

Pochi giorni fa, abbiamo dato un'occhiata a Pascal nei panni di Joel.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna Torv (Tess) on the set of #TheLastofUs yesterday. pic.twitter.com/WMr6c1Ieap — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

The Last of Us HBO sta continuando le riprese nella provincia candese di Alberta e a Austin, Texas. La serie debutterà nel 2022.

Secondo quanto riferito, The Last of Us HBO presenterà un budget molto alto, quindi chiaramente ci sono molte risorse per questo adattamento del gioco di Naughty Dog.

Fonte: PSU.