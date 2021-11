The Last of Us: ecco come sarà Jackson nella serie TV di HBO

La serie TV su The Last of Us è una delle più attese degli ultimi anni, soprattutto perché HBO rappresenta una garanzia. Negli anni infatti, abbiamo avuto I Soprano, Band of Brothers, Westworld, True Detective, Watchmen... insomma, siamo in mani sicure. È chiaro come si cerchi di saperne di più a ogni costo e leak sono inevitabili.

L'ultimo ha proprio rivelato un elemento importantissimo per The Last of Us: la cittadina di Jackson. Uno degli ultimi baluardi dell'umanità, è infatti stato immortalato in quattro immagini, riprendendo una piccola cittadina del Canada, in via di allestimento. Le immagini provengono da una presentazione fatta al consiglio comunale di Canmore che descrive in dettaglio come la città sarà trasformata per adattarsi al ruolo di Jackson, che nel gioco si trova nel Wyoming, alla fine di questo mese di novembre.

Images from HBO's PowerPoint presentation at the Council meeting in Canmore, the town that will transform into Jackson this November for the filming of #TheLastofUs



via @Joanastic pic.twitter.com/faAY9Et6x5 — The Last of Us on HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) November 2, 2021

Sappiamo anche di più, grazie a un video della riunione pubblicato su YouTube ma poi rimosso: nella cittadina canadese si girerà l'episodio sette, sui dieci previsti.

Fonte: gamesradar.com