The Last Oricru è disponibile come demo su Xbox Series X/S

The Last Oricru è disponibile in formato di demo per tutti i possessori di Xbox Series X e Series S, fino al 21 dicembre. Il progetto Prime Matter e sviluppato dall'indie GoldKnights, sembra molto interessante, e si configura come un action/RPG in salsa fantasy medievale. Ambientato su un pianeta in cui due razze si fronteggiano per la supremazia delle poche risorse disponibili, The Last Oricru permetterà al giocatore di essere protagonista del conflitto, cui le scelte, influenzeranno in maniera tangibile l'esito degli scontri.

Per l'occasione sono state rilasciate nuove informazioni e nuovi video d'approfondimento su setting e combat system, abbastanza profondo dalle immagini rilasciate e in cui servirà grande attenzione da parte del giocatore. Anche le armi a disposizione saranno molte e diversificate, tra armi bianche e da fuoco, oltre a magie e strumenti di vario tipo.

The Last Oricru in versione completa, arriverà nel corso del 2022 anche su PC e PlayStation 5.