The Witcher di Netflix avrà davvero 7 stagioni? Henry Cavill ci metterebbe la firma al 100%

La serie Tv targata Netflix dedicata al franchise di The Witcher è stata un successo, tanto che si prevedono altre stagioni per arrivare alla sua conclusione, se il successo continuasse. La seconda, arriverà tra circa un mese, per cui le interviste ai protagonisti, probabilmente ci accompagneranno sino alla release. Ovviamente non poteva mancare Henry Cavill, il Geralt di Rivia protagonista dei romanzi di Sapkowski (e dei titoli CD Projekt RED), che resterà per tutto il tempo necessario al centro della serie.

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, l'attore si è detto disponibilissimo a rimanere infatti fedele alla causa, continuando a interpretare Geralt per tutto il tempo che servirà. Anche se la frase sibillina "Finché possiamo continuare a raccontare grandi storie che onorano il lavoro di Sapkowski" ha gettato nel panico qualcuno.

Questo perché Cavill, ha voluto fortemente che il suo personaggio fosse maggiormente approfondito, con il regista, Hissrich abbastanza convinto:

"Molte delle note che mi stava inviando [Henry] riguardavano il dialogo di Geralt ─ potrebbe, prima di tutto, dire di più", ha detto Hissrich. "Tutti sono usciti dalla prima stagione ridendo e amando le furie di Geralt. Ma Henry stava dicendo che quando leggi i libri passi molto tempo nella sua testa. Quindi, come possiamo metterlo sulla pagina? Nel frattempo, lui diventerà una figura paterna per Ciri. Quindi queste due cose si sono fuse meravigliosamente. Si apre per convincere Ciri a fidarsi di lui, parlando di più con la sua mente e il suo cuore".

Aspettiamoci dunque un Geralt più "umano" e vicina alla controparte letteraria. La seconda stagione debutterà su Netflix il 19 dicembre mentre, è già stata confermata una terza in arrivo probabilmente entro il 2023.

Fonte: IGN.com