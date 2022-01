Twisted Metal Reboot cambia sviluppatore? Niente Lucid Studio, autori di Destruction All-Stars

Molti rumor e fonti vicine a VGC, hanno riferito lo sviluppo di un nuovo driving-fighting game presso Lucid Studio, autori di qualcosa di simile come il poco fortunato Destruction All-Stars. I lavori sembrano procedere da molto tempo e si tratterebbe del reboot di Twisted Metal, storico titolo per l'originale PlayStation.

Sembra però che Sony Interactive Entertainment abbia cambiato piani per il progetto, togliendolo dalle mani del primo team incaricato per affidarlo a uno studio centrale per PlayStation, che dovrebbe terminare lo sviluppo entro il 2023, data in cui uscirà anche una serie TV omonima patrocinata da Sony stessa. I motivi non sono confermati, ma l'impatto deludente di Destruction All-Stars deve aver fatto ragionare i vertici della casa madre.

A suo tempo era intervenuto sulla vicenda David Jaffe, papà di Twisted Metal ─ nonché di God of War ─ proprio sulla scelta di Lucid come nuovo sviluppatore del franchise:

"Mi è piaciuto quello che ho giocato a Destruction All-Stars. Non l'ho assolutamente amato, perché non pensavo fosse abbastanza 'appiccicoso'... ho giocato circa quattro o cinque round e sono stato bravo per un po'... mi piacerebbe pensare che impareranno da quello" Hai davvero bisogno di un designer intelligente per sederti e capire i pro e le carenze di Twisted Metal, e non ho visto nulla da nessuno sviluppatore, incluso Lucid, che suggerisca che saprebbero come risolverlo. So che non lo farei. Spero che venga bene, ma è difficile".

Fonte: videogameschronicle.com