Twisted Metal ritorna con una serie TV confermata da Sony

Durante il CES 2022 Sony ha annunciato che Twisted Metal ritornerà sugli schermi! I piccoli schermi, per la precisione, sotto forma di serie tv, mettendo fine a un periodo durato ben 10 anni su cui si sia lavorato a qualunque cosa riguardo l'IP.

La notizia di una serie tv riguardo il gioco di David Jaffe risale al 2019, quando il CEO di Sony Pictures Tony Vinciquerra confermò che Playstation Productions aveva cominciato a lavorare a una serie su Twisted Metal. Dopo quest'annuncio, fino a pochi giorni fa, c'è stato completo silenzio radio.

L'ultima release dell'IP è Twisted Metal Black, reboot sviluppato da Eat Sleep Play e uscito per Playstation 3 nel 2012. Tempo fa ci sono stati anche dei rumor un nuovo gioco vero e proprio in sviluppo presso lo stesso studio che ha prodotto Destruction AllStars, Lucid Games, la cui uscita potrebbe coincidere con la messa in onda della serie tv, perciò i fan sapranno tenere occhi e orecchie aperti.

