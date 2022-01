Twitch banna Disguised Toast per aver trasmesso Death Note live

Il popolare streamer Jeremy "Disguised Toast" Wang è stato bannato da Twitch, dopo aver trasmesso l'anime Death Note in streaming.

Sebbene il motivo del ban non sia ufficialmente confermato, è probabilmente il risultato di un avvertimento sul copyright DMCA tramandato a Twitch dai detentori dei diritti dell'anime. Il ban sembra essere simile a quello emesso a Imane "Pokimane" Anys. Anys, che trasmette in streaming per Offline TV, lo stesso gruppo di streaming di Wang, ha ricevuto un reclamo DMCA durante lo streaming di Avatar: The Last Airbender ed è stata bannata.

Tuttavia, la punizione di Anys non è stata troppo dura. La sospensione del suo canale è durata solo 48 ore, secondo i suoi tweet, prima che fosse riportata online. Anys è poi andata in diretta con uno streaming di 12 ore lunedì mattina, il giorno dopo aver recuperato il suo account, e ha registrato una media di circa 27.000 spettatori per la maggior parte dello streaming. Sulla base dei numeri di Twitchtracker, sono circa 6.000 in più rispetto alla media dell'ultimo mese.

welp, looks like i'll be seeing you guys in a month — Toast (@DisguisedToast) January 11, 2022

In un successivo aggiornamento, Wang ha suggerito su Twitter che è probabile che il ban duri un mese.

