Twitch avrebbe un elenco di streamer 'da non bannare', di intoccabili

Tra gli elementi trapelati nella recente violazione della sicurezza di Twitch ci sarebbe un elenco di streamer da 'non bannare' dalla piattaforma, con artisti del calibro di Tyler1 e Ricegum.

Twitch ha recentemente avuto un'enorme violazione della sicurezza che includeva parti importanti del sito Web trapelate online. Alcuni degli elementi trapelati sono il codice sorgente del sito Web, le entrate degli streamer e un elenco di utenti da "non bannare" che sembra offrire a determinati creatori l'immunità dall'essere immediatamente sospesi dopo una violazione.

Non si sa quanto sia aggiornato l'elenco, ma sembra elencare i vari creatori insieme a un motivo per cui non dovrebbero essere immediatamente bannati se commettono una violazione.

Pubblicato nel subreddit di Asmongold il 7 ottobre, l'elenco mostra streamer come DJWheat, Ricegum e Tyler1. Accanto a ogni persona nell'elenco, c'è scritto: "ragione", con un motivo specifico per ogni creatore.

Una persona presente nell'elenco è Emmett Shear, co-fondatore e CEO di TwitchTV, il cui nome utente "Sarbandia" è elencato con: "CEO \/ STAFF (non bannare letteralmente per nessun motivo)".

Non è l'unico grande nome nella lista, poiché Tyler1 e Ricegum compaiono entrambi per motivi simili: "Non sospendere; inoltrare le violazioni a @twitch.tv."

A quanto pare, sembra che la piattaforma offra ad alcuni streamer un trattamento speciale quando violano una regola.

