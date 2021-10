Twitch 'vandalizzato' dagli hacker con il volto di Jeff Bezos

Dopo il gigantesco leak che ha fatto trapelare il codice sorgente di Twitch, oltre che una grande quantità di dati sensibili riguardo ai guadagni degli streamer sulla piattaforma, sembra che gli hacker siano riusciti nuovamente a fare uno scherzetto al colosso dello streaming.

Per alcune ore infatti, una curiosa fotografia di Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO di Amazon, ha fatto la sua comparsa come sfondo di alcune immagini delle categorie di Twitch, lasciando gli utenti piuttosto sorpresi.

More Twitch shenanigans are afoot. All game directory header pictures on the Web version of Twitch are now showing a closeup picture of Jeff Bezos. It's been like this for the last 2 hours. pic.twitter.com/LcKP9jGMCC — AnEternalEnigma (@AnEternalEnigma) October 8, 2021

Non è chiaro come sia stata inserita questa foto, ma la situazione è perdurata per circa due ore, prima che si giungesse ad una soluzione. Sembra che l'immagine fosse stata caricata sulla rete di distribuzione server di Twitch e ora è stata eliminata. La questione preoccupa ancora di più gli utenti, poiché è evidente che la sicurezza della piattaforma ancora non è efficiente dopo l'attacco degli scorsi giorni.

Il consiglio resta quello di cambiare le proprie password e credenziali, se già non lo avete fatto, e di attivare l'autenticazione in due fattori.

