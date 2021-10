Twitch e oltre! Amouranth è stata bannata contemporaneamente anche da Instagram e TikTok

Il bot Twitch non affiliato che tiene traccia dei ban ha rivelato su Twitter che la popolare streamer Amouranth è stata bannata dalla piattaforma.

Amouranth stessa ha confermato il ban con un tweet in cui scrive "bannata ovunque". Questo è il suo quinto ban registrato su Twitch dal 2019, con il suo precedente più recente a giugno.

Anche il suo account Instagram principale con milioni di follower è stato disattivato. Ma l'"account alternativo" di Amouranth su Instagram, Amouranth Too, non è stato rimosso. Anche il suo account TikTok ufficiale sembra essere stato bannato.

Amouranth non ha ancora commentato il motivo di questi ban e disattivazioni . Ha guadagnato migliaia di follower a maggio per i suoi controversi stream nella vasca idromassaggio, il che ha portato a una limitazione temporanea delle entrate pubblicitarie per il suo canale Twitch.

La streamer scrive su Twitter: "essere "depiattaformati" ovunque è una sensazione bizzarra".

"Ho così tanta energia e pochi posti dove metterla ora. Mi allenerò e realizzerò video su YouTube per tutto il fine settimana, immagino. Presto un nuovo video che parla di tutto questo sul mio canale YT principale. Finanziariamente sto bene".

Più di recente, Amouranth ha trasmesso in streaming contenuti ASMR su Twitch a migliaia di spettatori con titoli di streaming "suggestivi".

Non è noto se queste disattivazioni dei social media siano correlate ai suoi contenuti Twitch o ai suoi contenuti più espliciti su altre piattaforme.

Fonte: Dotesport.