Twitch perde Ludwig, lo streamer da record firma per YouTube Gaming

Lo streamer di Twitch, Ludwig Ahgren, che ad aprile ha stabilito un record mondiale per il maggior numero di abbonati, con oltre 270.000, ha lasciato la piattaforma e ora trasmetterà in streaming esclusivamente su YouTube Gaming.

Ludwig ha raggiunto l'impresa alla conclusione di una maratona di 31 giorni di eventi in streaming, iniziata il 14 marzo. In questo lasso di tempo ha battuto il record precedente, detenuto da Tyler "Ninja" Blevins.

L'accordo è stato annunciato da Ryan Wyatt, boss di YouTube Gaming:

"Sono entusiasta di annunciare che Ludwig Ahgren sarà ora in streaming esclusivamente su YouTube Gaming".

"Il nostro obiettivo è creare un VOD di livello mondiale, short form e una piattaforma live".

"Benvenuto in famiglia, Ludwig!"

I'm excited to announce @LudwigAhgren will now be streaming exclusively on @YouTubeGaming.



Our focus is building a world class VOD, short form, and live platform.



And I have to reiterate; we still aren't done yet! Welcome to the family, Ludwig! pic.twitter.com/pSfCNoLwwM — Ryan Wyatt (fwiz.eth) (@Fwiz) November 29, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'annuncio di Ludwig è stato un po' meno diplomatico, dato che ha pubblicato un video in cui l'auto viola (Twitch) che sta guidando esplode e lui passa su un'auto rossa (YouTube). Duro, forse, dato che lo streamer ha costruito tutto su Twitch, ma visti i recenti problemi della piattaforma, specialmente quando si tratta di copyright, sembra un annuncio comprensibile.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Che ne pensate?

Fonte: Kotaku.