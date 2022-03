Ubisoft Scalar è la nuova tecnologia di cloud computing per 'creare mondi ancora più grandi'

Ubisoft ha annunciato un nuovo progetto in cloud computing chiamato Ubisoft Scalar, che mira a essere la base per mondi di gioco ancora più grandi. Lo sviluppo di Scalar è affidato alla sede di Stoccolma di Ubisoft, presso la quale si sta anche producendo una nuova IP che utilizzerà proprio questa tecnologia.

Presentato con un trailer, Scalar permetterà "la costruzione di mondi di gioco giganteschi ad una dimensione ben più grande di qualunque cosa si sia già vista" e supporterà "numeri di asset, simulazioni, intelligenza artificiale ed entità-giocatori enormi".

Alla stampa, Ubisoft ha detto che "i giochi che utilizzeranno Ubisoft Scalar possono utilizzare un numero virtualmente infinito di potenza computazionale, che quindi può permettergli di simulare di tutto, da mondi virtuali di una grandezza spropositata a simulazioni incredibilmente dettagliate che non sarebbe possibile ottenere altrimenti".

Il comunicato continua: "Posizionando indipendentemente microservizi nel cloud, Ubisoft Scalar permette agli sviluppatori di aggiornare e migliorare un servizio senza che impatti su altri, o anche aggiungere nuove feature e componenti a un gioco senza interrompere le sessioni di gioco. Lo scopo è quello di rimuovere i limiti tecnici per favorire gli sviluppatori e permettergli di concentrarsi sulla creatività e il design di esperienze mai viste prima".

Il cloud computing non è niente di nuovo all'interno dell'industria: 7 anni fa, all'E3 2015, si era fatto un gran parlare della distruzione basata sulla fisica in Crackdown 3; una presentazione impressionante che però non ha dato i medesimi risultati una volta che è uscito il gioco.

Cosa pensate di questa tecnologia e del suo impiego?

Fonte: Eurogamer.net