UFL, il simulatore calcistico che sfida FIFA e PES punta sul realismo nel nuovo video

Ultimate Football League (UFL) sta cercando di dare alla comunità di gioco un nuovo divertente gioco di calcio concorrente con FIFA e PES (ora chiamato eFootball). Gli sviluppatori stanno cercando di competere con questi franchise di successo, e anche se questo può risultare difficile, sembra che siano determinati nel loro obiettivo.

UFL ha annunciato sui social media tramite Twitter che il loro prossimo ambasciatore sarà Roberto Firmino. Il brasiliano segue le orme di Oleksandr Zinchenko, che è stato il primo ambasciatore ad essere annunciato. Per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato una breve clip che mostra il volto di Firmino nel gioco, che stando a quanto possiamo vedere, si baserà sul fotorealismo.

"C'è qualcosa che noi di UFL vogliamo che voi sappiate. Il nostro prossimo ambasciatore si chiama Bobby Firmino! Date un'occhiata al look in-game di Bobby nel breve video che abbiamo preparato. Restate sintonizzati, perché ci sono altre novità in arrivo" si legge nel tweet.

There?s something that #UFL want you to know, our next ambassador his name is Bobby Firmino! Check out Bobby's in-game look in the short video we've prepared. Si Señor! Stay tuned, as there's more news to come #fairtoplay #uflgame #joinufl pic.twitter.com/FQPRtOBvQn — UFL (@UFLgame) October 17, 2021

Attualmente non c'è ancora una data di uscita per UFL, perciò non ci resta che attendere notizie dagli sviluppatori stessi.