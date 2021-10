UFO Robot Goldrake, il gioco di Microids nelle prime immagini e trailer

Attraverso un comunicato stampa, Microids è orgogliosa di mostrare i primi artwork e il teaser trailer di Goldrake. Il videogioco arriverà nel 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Stéphane Longeard, CEO di Microids, è molto entusiasta dei progressi dello sviluppo: "Siamo lieti di condividere finalmente le prime immagini di Goldrake. Endroad è uno studio di grande talento e confidiamo totalmente nella loro esperienza per trasportare l'universo creato da Go Nagai in un grande videogioco. Non vediamo l'ora di poter condividere il gameplay del titolo!".

A occuparsi dello sviluppo del primo videogioco dedicato a Goldrake è lo studio francese Endroad, composto da esperti sviluppatori che si sono formati presso Ubisoft e Amplitude Studios. Inoltre, il famoso direttore artistico e creativo Laurent Cluzel darà una mano nella produzione del gioco. Accanto a Laurent, Philippe "Golgoth71" Dessoly, veterano di Ocean Software (dove ha iniziato nel 1989) e artista ufficiale di Goldrake per cinque anni, sarà della partita nel definire lo stile della direzione artistica.

Basato sul mitico anime tratto dal manga di Go Nagai UFO Robot Goldrake, questo nuovo gioco d'azione offrirà ai giocatori la possibilità di vestire finalmente i panni di Actarus e del suo robot evivere epiche avventure. Un'opportunità unica per tuffarsi in un universo iconico della cultura pop, fatto di coraggio, tradimenti e battaglie sensazionali.

La serie animata cult è stata una delle prime esportazioni di successo dell'animazione giapponese verso la fine degli anni '70. Le battaglie iconiche e le armi di Goldrake usate per sconfiggere le forze di Re Vega, la base segreta dei cattivi nascosta sul lato oscuro della luna e i mitici personaggi della saga sono diventati pezzi della cultura pop di tutto il mondo.