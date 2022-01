Uncharted 4, ci sono avvistamenti di un Set LEGO dedicato

La vociferata collezione LEGO Gaming di cui si è già parlato qualche volta potrebbe arricchirsi con un altro set, questa volta dedicato ad Uncharted 4 secondo un altro rumor. A parlarne per primo è l'account Instagram Falcon Brick Studios, noto per pubblicare foto dei set LEGO in prossima uscita.

Il set dedicato ad Uncharted dovrebbe essere composto da 1326 pezzi, ed includerà "una Jeep grigio chiara e una parte di caverna con un tesoro". I personaggi rappresentati all'interno del set saranno Nathan Drake, Sully ed Elena. Viene riportata anche una data d'uscita, fissata al 1 Marzo, ma il report manca del prezzo.

Il film prequel di Uncharted con Tom Holland uscirà nelle sale italiane il 17 febbraio e il giorno dopo nelle sale americane, quindi una manovra commerciale per piazzare il set di LEGO a distanza ravvicinata con il film catalizzerà l'attenzione sul brand, e a questo punto chissà se non vedremo anche un annuncio a tema videoludico nel vociferato State of Play di Febbraio.

Fonte: Gamepur