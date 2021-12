Unreal Engine 5: Archosaur Games presenta il teaser 'Il Futuro è Arrivato'

Archosaur Games, una delle prime società di giochi cinesi a sviluppare giochi per dispositivi mobile utilizzando l'Unreal Engine di Epic Games, ha creato un video teaser multipiattaforma utilizzando Unreal Engine 5 che è stato presentato in anteprima all'Unreal Open Day.

Il video teaser di 45 secondi mostra ai giocatori per la prima volta come sarà un gioco multipiattaforma di nuova generazione utilizzando UE5, con straordinarie scoperte ed evoluzioni nel lumen, effetti dinamici e dettagli realistici che è uguale e in alcuni casi superano addirittura quello dei più grandi titoli per PC e console.

Archosaur Games è una delle prime società di giochi cinesi a sviluppare giochi per dispositivi mobile utilizzando Unreal Engine, inclusi giochi MMO in franchising come Dragon Raja ed Epic War: Thrones. Oltre al gioco UE5 multipiattaforma senza nome che Archosaur ha presentato in anteprima nel video, la società ha anche mostrato il suo prossimo titolo MMORPG UE4, Noah's Heart, che presenta un mondo aperto Steampunk senza soluzione di continuità e inizierà i primi test il 21 dicembre 2021.

Archosaur Games ha aperto la strada dei giochi per dispositivi mobile sin dalla sua fondazione ed è alla ricerca di nuove tecnologie per migliorare i suoi titoli.

Fonte: DSOG